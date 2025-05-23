«Они исключили Россию, но оставили Израиль»: победитель «Евровидения» рассказал о двойных стандартах организаторов

Победитель «Евровидения» из Австрии призвал исключить Израиль из конкурса. Об этом сообщает Газета.Ru.

Исполнитель JJ, который представлял Австрию на прошедшем «Евровидении», заявил о необходимости отстранить от участия в конкурсе Израиль. По словам музыканта, он не понимает, почему Россия не участвует в конкурсе, а Израиль, воюющий с Палестиной — участвует.

«Я очень разочарован, что они исключили Россию, но оставили Израиль», — заявил он.

После высказывания победителя конкурса, директор «Евровидения» Мартин Грин пообещал «провести обширные обсуждения с участвующими вещателями, обсудить все аспекты конкурса этого года и собрать отзывы».

Позже JJ пояснил свою позицию, уточнив, что не хотел никого обидеть.

«Хотя я критикую израильское правительство, я осуждаю любую форму насилия в отношении мирных жителей в любой точке мира — будь то израильтяне или палестинцы», — добавил он.

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