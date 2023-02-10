«Она ввела Гарри в транс»: из Букингемского дворца поползли новые слухи о Меган Маркл
Источник в Букингемском дворце сообщил о том, что Меган Маркл ввела принца Гарри в транс.
Фото: © Скрин видео, YouTube-канал «@GrajdaninRejisser»
Вот уже традиционно в конце каждой недели в прессу попадают сплетни о сложных взаимоотношениях Гарри и Меган с их окружением.
За последние несколько лет от королевской четы один за одним «отменяют» весьма авторитетные медийные персонажи. Скандальная парочка умудряется вызывать недовольство даже у собственных соседей.
Несмотря на то что все детали скандального романа герцога королевская семья старается держать в тайне от СМИ, в прессу всё равно каким-то образом просачиваются слухи прямиком из Букингемского дворца.
Недавно анонимный источник, выглянув из-за портьеры, поделился со знаменитым таблоидам SUN реальной информацией об отношении Кейт к Меган.
Выяснилось, что на самом деле, Кейт считает супругу герцога Сассекского «главным организатором».
Речь, судя по всему, идёт сразу о всех выходках любимчика королевы за последние несколько месяцев.
«Меган женщина властная и в одиночку ввела Гарри в этот наполненный ненавистью транс, а сама будто бы наслаждается болью и страданиями которые он причиняет», – говорит Букингемский инсайдер.