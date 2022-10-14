Оливия Уайлд впервые разделась перед фотокамерами

Sexy women – 2009 впервые обнажила грудь перед фотокамерами

Американская актриса Оливия Уайлд, известная 80 миллионам телезрителей как «Тринадцатая» из знаменитого сериала «Доктор Хаус», согласилась сняться в откровенном виде для журнала Elle. «Конечно, я волновалась, позируя перед командой профессиональных фотографов», - призналась 38-летняя Уайлд.

Тринадцать лет назад Оливия Джейн Кобрен (Уайлд – это псевдоним) считалась самой сексуальной женщиной мира по версии журнала Maxim, но сейчас подобная фотосессия, действительно, была несколько рискованной.

Многочисленные поклонники кинозвезды уже засыпали Оливию своими лайками, правда реакция бой-френда «Тринадцатой», музыканта Гарри Стайлса, который моложе своей подруги на десять лет неизвестна.

ФОТО: oliviawilde/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)