Ограбившая Ким Кардашьян в Париже банда предстанет перед судом в апреле

Ограбившая американскую звезду Ким Кардашьян парижская банда спустя почти десять лет после нашумевшего преступления наконец предстанет перед судом. Об этом сообщает The Daily Mail.

Напомним — в 2016 году вооруженные люди в масках ворвались в гостиничный номер Кардашьян, застав ее в одном халате. Они связали знаменитость, заткнули ей рот кляпом и заперли ее в ванной. После они сразу скрылись с ее роскошной коллекцией ювелирных украшений, в которой было в том числе подаренное рэпером Канье Уэстом кольцо за 4 млн долларов.

Еще в январе 2017 года все подозреваемые в нападении были задержаны — и впоследствии отпущены на волю. Причиной освобождения бандитов послужило состояние их здоровья — почти все они оказались пожилыми.

При этом преступники открыто признают свою вину. Так, 69-летний Омар Айт Хедача, руководивший налетом, описывает его как «одно из самых значимых и запоминающихся событий в жизни». А один из его помощников и вовсе написал книгу под названием «Я ограбил Ким Кардашьян».

Заседание по делу назначено на апрель 2025 года. Пока нет информации относительно того, появится ли на нем сама пострадавшая.

Ранее мы писали о том, что огромная надувная кукла с лицом и телом Ким Кардашьян появилась в центре Нью-Йорка.