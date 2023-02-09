Одна из самых красивых актрис Турции взывает к миру о помощи

Одна из самых красивых и одаренных актрис Турции с трудновыговариваемым для европейцев именем Гюмюльчинелиоглу в отчаянии.

Как сообщает Газета.Ru дом, в котором во время землетрясения находилась ее пожилая мать, оказался в заблокированном районе.

Сейчас туда никого не пускают, ведутся поиски живых и погибших, однако, по данным девушки, спасатели до конкретного участка еще не добрались. Между тем, с момента катастрофы прошло уже более трех суток.

Башак умоляет своих подписчиков и многочисленных поклонников ее творчества: если кто-то располагает хоть какой-то информацией, способной помочь поискам – напишите, поделитесь. Неизвестность в такой ситуации – самое страшное.

31-летняя Башак Гюмюльчинелиоглу многим обязана своим родителям. На их деньги она смогла в юности посещать летние школы в Англии, Швейцарии и Бельгии и обучаться театральному искусство в США.