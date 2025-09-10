Обращение к фанатам из грязного дома: Бритни Спирс лаконично ответила на обвинения в сумасшествии и неряшливости

Внимание пользователей Сети уже достаточно давно приковано к певице Бритни Спирс, которая вышла из-под опеки и живет, как ей вздумается. Звезда все так же публикует видео с танцами из своего дома в откровенных нарядах, однако на этот раз фанаты увидели другое — а именно бардак в жилище поп-исполнительницы, передает StarHit.

Мягко говоря, неубранный дом вызвал опасение у подписчиков. Они пришли к выводу, что Бритни уже не в силах следить за чистотой из-за своих психологических недугов.

Певица увидела эти комментарии под одним из своих видео и решила ответить. Спирс лаконично дала понять, что дело не в ней, а в людях, которые ее осуждают.

«Позор тем, кто судил мой дом!» — заявила 43-летняя блондинка.

Ранее сообщалось, что Бритни Спирс стала мамой в третий раз. У певицы появилась приемная дочь.