Норвежская принцесса Марта Луиза променяла корону на голливудского шамана

Дочь короля Норвегии Харальда V и королевы Сони Марта Луиза сообщила, что больше не будет представлять королевский дом и отрекается от своих официальных обязанностей принцессы. Причиной такого решения послужил ее роман с афроамериканцем Дуреком Верреттом, называющим себя шаманом.

Принцесса поделилась, что отказалась от своих обязанностей, чтобы «сохранить спокойствие» в королевской семье. Вместе с родителями они решили оставить за Мартой Луизой титул, но она больше не сможет представлять монархию. Это стало тяжелым ударом для королевской четы, но необходимым из-за отношений принцессы с шаманом. Отмечается, что после свадьбы Дурек не получит никаких титулов, но станет членом королевской семьи.

Напомним, что о связи Марты Луизы с Дуреком Верреттом стало известно в 2019 году. С того времени принцесса постоянно подверглась критике. Представительницу монархии обвиняли в смешивании королевских и коммерческих интересах. К слову, даже до романа с Мартой Луизой Дурек был довольно известной личностью. 48-летний мужчина специализируется на нетрадиционной медицине и заявляет, что общается с духами. По информации СМИ, он был духовным наставником актрис Гвинет Пэлтроу, Нины Добрев, Сэльмы Блэр, Бонни Райт и актера Антонио Бандераса.

Голливудский шаман вскружил голову норвежской принцессе в период пандемии. Она даже собиралась сразу же переехать к нему в США вместе с тремя детьми от первого брака. Теперь после официального заявления королевского дома эта мечта Марты Луизы может исполниться. Тем более, что к короне принцесса никогда особо не стремилась, так как занимает четвертое место в престолонаследии после своего брата и двух его детей.