«Никто так не живет»: Меган Маркл раскритиковали за приготовленное блюдо для детей

Герцогиня Сассекская Меган Маркл подверглась критике за блюдo, которое пользователи Сети сочли опасным для детей. На видео, опубликованном в ее личном блоге в соцсети, супруга принца Гарри готовила роскошный завтрак и допустила оплошность. Об этом сообщает Daily Mail.

Среди угощений, продемонстрированных Меган, был йогуртовый парфе, который она красиво подала в винтажном бокале, добавив немного джема ее собственной марки As Ever, фрукты и чуть меда.

«Вы можете приготовить парфе из йогурта в обычной миске или сделать его немного более изысканным», — предложила она в ролике, показывая изящные креманки.

Затем она добавила: «Все это очень полезно для детей».

Однако некоторые зрители были шокированы тем, что детям предлагают хрупкую посуду, которая способна разбиться и поранить ребенка.

Пользователи Сети поспешили раскритиковать Меган. «Я не герцогиня, но я бы не стала класть детское йогуртовое парфе в хрупкие бьющиеся стаканчики, если только у вас нет мазохистской потребности наступать на осколки», — написал один из комментаторов.

Другие люди пишут: «Может, это и подойдет для женского обеда, но не для школьников», «Она не настоящий человек. Я сомневаюсь, что она вообще способна воспитывать своих детей», «Это забавно, потому что она пытается быть понятной, но никто так не живет».

