Николь Кидман в корсетном платье сорвала 7-минутные овации на премьере в Венеции

Американская актриса Николь Кидман стала гостьей Венецианского кинофестиваля. Она посетила премьерный показ фильма «Плохая девочка» режиссера Халины Рейн, в котором сыграла главную роль, и удостоилась семиминутных оваций.

Для выхода на «красную дорожку» актриса выбрала платье известного бренда, состоящее из бежевого корсета с ассиметричным верхом и черной приталенной юбки в пол. Наряд подчеркнул стройную фигуру 57-летней Николь.

Образ она дополнила жемчужными серьгами и замшевыми туфлями на высоком каблуке. Стилисты сделали звезде укладку на распущенных волосах.

Стоит отметить, что картина, представленная актрисой, удостоилась семиминутных оваций.

Жюри и гости фестиваля были в восторге от игры Кидман и Антонио Бандэраса, мастерски исполнившего роль обманутого мужа, сообщает Deadline.

Сюжет фильма рассказывает о директоре крупной компании, которую играет Кидман. Женщина ставит на карту всю жизнь, когда начинает роман с молодым стажером.

Ранее Николь Кидман призналась, что никогда не снимается в кино ради гонорара. По словам звезды, она руководствуется своими желаниями, например, «поцеловать Бэтмена».