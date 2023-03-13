Николь Кидман смутила зрителей странным поведением на церемонии вручения премии «Оскар»
Голливудская актриса Николь Кидман смутила гостей премии «Оскар» неадекватным поведением.
Фото: © Скрин видео, YouTube-канал «@anotherlanguagenikitatsymb2834»
Николь Кидман вновь удивила своих поклонников странным поведением.
Актриса уже попадала в курьезные ситуации на другой кинопремии «Золотой Глобус». Следившие за трансляцией зрители обратили внимание на её «авторскую» манеру аплодировать.
Кидман хлопала, широко расставив пальцы и пыталась издать звук не ладонями, а запястьями.
Тогда голливудская звезда смогла найти оправдание, заявив, что хлопала так из-за того, что очень боялась повредить недавно подаренные мужем драгоценное кольцо.
А вот объяснение малоадекватного поведения на последнем «Оскаре» актрисе, видимо, еще предстоит найти.
Несмотря на прекрасный стиль и ослепительную внешность, 55-летняя Кидман вновь вызвала у гостей некоторое недоумение.
С лица её не сходила загадочная улыбка, а жесты и мимика казались слишком резкими.
К тому же Николь постоянно пыталась поцеловать и обнять своего супруга Кита Урбана, при этом попытки эти были настолько откровенным, что не по себе было не только сидящим рядом в зале киноактёром, но и самому Киту.