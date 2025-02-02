«Не знают мотивов»: Лили Коллинз раскритиковали из-за рождения ребенка с помощью суррогатного материнства

Муж Лили Коллинз ответил хейтерам, раскритиковавшим из пару за рождение ребенка с помощью суррогатной матери.

Вчера исполнительница главной роли сериала «Эмили в Париже» поделилось в личном блоге новостью о том, что она и ее муж Чарли впервые стали родителями. Однако многие удивились данной новости, ведь Лили не была замечена беременной.

Именно по этой причине Коллинз не стала скрывать и того факта, что у них в семье родилась дочь Туве благодаря суррогатному материнству. После чего поздравления пары стали смешиваться с хейтом.

В комментариях под постом многие раскритиковали Коллинз за то, что новорожденную малышку выносил чужой человек. Однако супруг Лили не стал это терпеть и выступил с обращением к хейтерам, подчеркнув, что им понадобилось прибегнуть к суррогатному материнству по особым причинам, о которых никто не догадывается.

«Это нормально — не знать, зачем кому-то может понадобиться суррогатная мать, чтобы родить ребенка. Это нормально — не знать мотивов суррогатной матери, независимо от того, что вы предполагаете. И это нормально — тратить меньше времени на то, чтобы изрыгать в мир слова ненависти, особенно в отношении прекрасной девочки, которая принесла много любви в жизни людей», — написал он.

Ранее мы писали о том, что у 35-летней звезды «Эмили в Париже» родилась дочь.