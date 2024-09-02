Не стала скрывать недостатки: актриса Энн Хэтэуэй снялась без макияжа и фильтров

41-летняя актриса Энн Хэтэуэй чувствует себя уверенно в своем возрасте и не пытается скрыть свои недостатки во внешности. В личном блоге артистка поделилась снимком, показав себя без макияжа.

На опубликованном фото Энн Хэтэуэй предстала в машине, надев солнцезащитные очки. Актриса позировала без макияжа и укладки. При этом на лице знаменитости были стикеры в виде разноцветных звездочек. Подобные пластыри используются для заживления акне.

«Звезды, они такие же, как мы», — подписала кадр Энн Хэтэуэй.

Артистка признавалась, что абсолютно не комплексует из-за возраста. В недавнем интервью Энн Хэтэуэй заявила, что сейчас относится к себе лучше, чем 20 лет назад.

«Я чувствую себя прекрасно, я чувствую себя лучше, чем в свои 20, потому что я гораздо лучше забочусь о себе», — поделилась актриса.

Энн Хэтэуэй отметила, что с возрастом стала вести здоровый образ и на протяжении уже 10 лет отказывается от плохих привычек.

«В 30 лет мне пришлось отказаться от алкоголя. Я больше не могла этого делать. Я не могла вести ту жизнь, которую хотела, пока пила. А в 40 лет я обнаружила, что должна по-другому поддерживать себя в питании», — признавалась артистка.

По мнению знаменитости, лучшая инвестиция в себя — это регулярный уход за кожей. Энн Хэтэуэй делает массаж лица утром и вечером. Вероятно, одна из причин, почему кожа актрисы выглядит сияющей и ровной, заключается в использовании SPF-крема. Артистка ежедневно наносит крем с фактором защиты минимум 30, а если гуляет под солнцем — берет с собой зонтик.

Еще один важный фактор — физическая активность и занятия спортом. Энн Хэтэуэй рассказывала, что 3—4 раза в неделю занимается йогой и при необходимости выполняет силовые упражнения с тренером.

Что касается питания, то актриса старается не сидеть на строгих диетах, а предпочитает здоровую пищу.

Ранее мы писали о том, что Энн Хэтэуэй рассказала, как изменилась ее жизнь после отказа от алкоголя.