Не найдена ни живой, ни мертвой: куда пропала 23-летняя дочь исполнителей песни Felicita

23-летняя дочь музыкантов Альбано Карризи и Ромины Пауэр Иления могла утонуть в Миссисипи или быть убита американским дальнобойщиком-маньяком. Эти версии проверяли на протяжении 20 лет, что шли поиски девушки.

Иления – старшая дочь известных итальянских супругов-музыкантов. Они исполнили знаменитую композицию Felicita («Счастье»).

Карризи – простой итальянец, Ромина – американка из семьи голливудских актеров. Родители обоих не поддерживали брак. Мать Ромины видела в ней будущую актрису, но девушка тяготела к музыке. В Италию, где потом она познакомилась с будущим супругом, девушка оказалась по приглашению для съемок в фильме «На солнце».

Когда Ромина и Альбано встретились, ей было 16, ему 24. Их свадьба состоялась в 1970 году, а уже спустя четыре месяца на свет появилась Иления. Всего в семье родились четверо детей.

После появления двух детей Аль Бано (певец выступал под этим сценическим псевдонимом, прим. «Страсти») предложил супруге петь дуэтом. Это было на сто процентов верным решением. Пара прославилась на весь мир и даже представляла Италию на «Евровидении», хотя заняла только 7 место. Расплатой за чрезмерное счастье стало исчезновение старшей дочери.

Девочка изучала языки, имела хорошие вокальные данные, танцевала и даже снималась в кино. Она была высокой блондинкой с зелеными глазами. Училась в Лондонском университете.

Однажды Иления решила написать книгу о людях, которые влачили нищенское существование и лишились крова. Она бросила учебу и отправилась в путь. Автостопом Иления проехала часть Америки и Мексику. Последнее место, где ее видели живой, - Новый Орлеан.

Иления остановилась в самом плохом отеле, который кишил преступниками. Некоторые свидетели отмечали, что когда видели Илению, приняли ее за бродягу – девушка ничем не отличалась.

Трагедия в семье произошла 6 января 1994 года – Иления перестала выходить на связь. Последний раз мать разговаривала с ней 31 декабря, отец – 1 января.

Стало известно, что она вышла из отеля с рюкзаком и больше не возвращалась. С 6 числа ее никто не видел. Родители забили тревогу через неделю.

Выяснилось, что в том отеле в одном номере с ней проживал афроамериканец на 20 лет старше. Его звали Александр Масакела. Иления обращалась к нему «мой господин». Мужчина говорил, что в день исчезновения они поссорились и девушка ушла на прогулку. Масакелу подозревали в употреблении запрещенных веществ, его проверяли на причастность к торговле людьми. Альбано предлагал мужчине 100 млн долларов, чтобы он рассказал правду о пропаже дочери. Однако тот ничего не сказал, а полиция его отпустила.

Был найден свидетель, который видел, как 6 января некая девушка шла близко к реке Миссисипи. Он крикнул ей не подходить к воде слишком близко. Однако та, якобы, ответила, что «принадлежит водам», и прыгнула в реку.

Альбано считал эту версию наиболее реалистичной – дочь с детства любила мультфильмы про подводных существ, говорила о принадлежности к воде. За год до пропажи она пыталась переплыть Миссисипи.

Водолазы искали тело, но поиски не увенчались успехом. В итоге отец и многие другие сошлись на том, что Иления утонула в попытке переплыть реку. Тело могли не найти из-за большого количества аллигаторов в том месте и сильного подводного течения.

Была версия, что Иления села в фургон к маньяку-дальнобойщику. Он подтвердил информацию о том, что убил девушку, показал место, где закопал тело. Однако экспертизы показали, что останки принадлежат не Илении.

Ромина Пауэр не смогла простить супругу, что тот поверил в смерть дочери. В 1999 году пара развелась. В 2013 отец подал прошение, чтобы дочь признали погибшей. Спустя два года прошение удовлетворили, и родителям выдали свидетельство о смерти.

Ромина уехала в США, она увлекается живописью и продолжает публиковать фотографии дочери, надеясь, что она жива. С 2014 года вместе с бывшим мужем она несколько раз выходила на сцену, чтобы выступить дуэтом. Публика надеется, что им удастся сойтись, но исполнители уверяют, что теперь их связывает только творчество.