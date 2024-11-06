«Не хочет, чтобы отношения испортили репутацию»: почему Бен Аффлек хвалит Дженнифер Лопес после развода

Недавно актер Бен Аффлек неожиданно тепло высказался о певице Дженнифер Лопес после новости о разводе пары. Артист похвалил актерскую игру бывшей жены в своем фильме «Неудержимый», заявив, что «Дженнифер великолепна». Однако многие считают, что поведение актера не стоит воспринимать всерьез, поскольку он действует в определенных интересах. Об этом пишет Daily Mail.

По словам инсайдера, Бен Аффлек осознает, что если он начнет критиковать Дженнифер Лопес, которая сыграла одну из главных ролей в его фильме, то может навредить самому себе.

«Бен не хочет, чтобы их отношения испортили репутацию фильма. Он хочет, чтобы личная жизнь и работа не пересекались. Он знает, что его будут спрашивать о Джен и непреклонен в том, чтобы оставаться очень вежливым», — сказал собеседник издания.

Тем временем в окружении актера считают, что у пары осталось множество нерешенных вопросов после расставания, и Бен Аффлек пока не готов их обсуждать. При этом артист действительно считает Дженнифер Лопес хорошей актрисой.

Напомним, во время пресс-конференции Бен Аффлек признался, что работа Дженнифер Лопес в фильме «Неудержимый» его впечатляет.

«Дженнифер великолепна», — отметил актер.

Артист работал над картиной в качестве продюсера совместно с лучшим другом и коллегой Мэттом Дэймоном. Изначально Бен Аффлек и Дженнифер Лопес должны были продвигать фильм вдвоем, но после объявления о разводе пары певица отправилась в пресс-тур с другом экс-супруга.

«Неудержимый» рассказывает историю спортсмена-борца Энтони Роблесе, который в 2011 году одержал победу на национальном чемпионате NCAA. Дженнифер Лопес сыграла в ленте мать главного героя, осуществившего свою мечту, став звездой рестлинга.

Ранее сообщалось о том, что из-за развода с Беном Аффлеком и после череды неудавшихся романов мужчины начали сторониться Дженнифер Лопес.