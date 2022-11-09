Названо имя самого сексуального мужчины в мире

Ежегодно журнал «People» выбирает самого сексуального мужчину планеты. В этом году почетного звания удостоился Крис Эванс, исполнитель роли Капитана Америки во вселенной Marvel.

«Моя мама будет счастлива. Она гордится всем, что я делаю. Но друзья, уверен, будут дразнить. Это станет поводом для издевательств», – отреагировал Эванс.

Несмотря на привлекательность Криса, молодому человеку не везёт в любви. В интервью изданию актёр признался, что давно мечтает о детях и крепкой семье. «Это то, чего я хочу. Большинство артистов признаются, что работа, которой они гордятся больше всего, – это любовь и отношения», – поделился переживаниями Эванс.

Также мужчина добавил, что на данный момент он по-прежнему одинок