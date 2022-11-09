13:42, 09 ноября 2022
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Названо имя самого сексуального мужчины в мире
Ежегодно журнал «People» выбирает самого сексуального мужчину планеты. В этом году почетного звания удостоился Крис Эванс, исполнитель роли Капитана Америки во вселенной Marvel.
«Моя мама будет счастлива. Она гордится всем, что я делаю. Но друзья, уверен, будут дразнить. Это станет поводом для издевательств», – отреагировал Эванс.
Несмотря на привлекательность Криса, молодому человеку не везёт в любви. В интервью изданию актёр признался, что давно мечтает о детях и крепкой семье. «Это то, чего я хочу. Большинство артистов признаются, что работа, которой они гордятся больше всего, – это любовь и отношения», – поделился переживаниями Эванс.
Также мужчина добавил, что на данный момент он по-прежнему одинок
Источник фото:Личный архив Криса Эванса
Источник:the voice
Автор:Наталья ПетренкоТеги: