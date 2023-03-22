Назван самый популярный певец планеты

33-х летний канадец эфиопского происхождения Эйбел Тесфайе, более известный как The Weeknd, стал самым слушаемым артистом на планете.

Это произошло после того, как на площадке Spotify музыкальный меланхолик собрал 111,4 миллиона прослушиваний за один месяц. Рекорд, занесенный в книгу рекордов Гиннесса, на 30 млн превышает достижение американки Майли Сайрус (82,4 миллиона прослушиваний в месяц).

Эйбел Тесфайе родился в Торонто, его родители-иммигранты расстались вскоре после рождения ребенка, мальчика воспитала мама и бабушка.

Мрачная романтика, меланхолия и уход от действительности, которые отличают творческую манеру The Weeknd, не мешают певцу вести активную социальную деятельность.

Два года назад Эйбел перечислил Всемирной продовольственной программе ООН $1000000 на оказание помощи жителям Эфиопии, пострадавшим в ходе межнационального конфликта в регионе Тыграй.