«Настоящее мучение»: звезда «Гарри Поттера» сделала жуткое признание перед смертью

28 декабря британской актрисе Мэгги Смит могло бы исполниться 90 лет. Звезда «Гарри Поттера» умерла в конце сентября 2024 года, не дожив несколько месяцев до юбилея. Знаменитость стала популярной благодаря саге о волшебном мальчике, но на съемках ей приходилось сталкиваться с рядом неудобств.

Роль профессора Минервы МакГонагалл давалась звезде не так просто из-за реквизита, а именно — остроконечных шляп. Актрисе приходилось ей носить целыми неделями, практически не снимая.

В одном из интервью Мэгги Смит признавалась, что съемки превращались в настоящее мучение.

«Иногда съёмочные дни были настоящим мучением, и в такие моменты ты думаешь: «Что я здесь делаю? Ты постоянно оказываешься в каком-то богом забытом месте! Пожалуйста, позвольте мне просто уйти домой!», — рассказывала она в разговоре с Evening Standard.

Эту шляпу актриса называла «дурацкой». Более того, ей очень смущал тот факт, когда она ходила с этим аксессуаром, но он в итоге не был нужен для сцены.

После смерти актрисы поклонники вселенной о мальчике-волшебнике пришли в парк Universal, чтобы почтить память знаменитости.