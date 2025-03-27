«Нам нужно убираться отсюда»: зачем Меган Маркл на самом деле уехала жить в США

Актриса и жена принца Гарри Меган Маркл уехала жить в США не просто так. Инсайдер раскрыл, почему женщина приняла такое решение. Как оказалось, в этом замешан финансовый вопрос. Подробности сообщает зарубежный портал The Sun.

Анонимный источник рассказал, что герцогиня Сассекская не получила того уровня жизни, о котором мечтала. Она всегда хотела быть богатой и думала, что добьется всего с Гарри. Но ей не позволили распоряжаться королевским капиталом. Сначала это делал Чарльз, а потом старший брат.

«Когда Маркл поняла, что Уильям и Кейт в конечном итоге будут сами решать, сколько им платить, она сказала Гарри: „Нам нужно убираться отсюда“», — поделился инсайдер.

Тогда Меган решила перебраться в США, где думает улучшить финансовое положение.

«Она хочет иметь личный самолет и жить богатой жизнью. Считается, что если ты выйдешь замуж за принца Англии, то у тебя будет частный самолет и тот образ жизни, о котором ты мечтаешь», — добавил источник.

Ранее мы писали о том, что принца Гарри выгнали с работы из-за расизма и женоненавистничества.