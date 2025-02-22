«Надеется воспользоваться добротой»: оскандалившаяся Меган Маркл в отчаянии просит о помощи Кейт Миддлтон

Оскандалившиеся принц Гарри и Меган Маркл пытаются восстановить свою репутацию. Супруга герцога Сассекского в отчаянии решила обратиться за помощью к Кейт Миддлтон. Об этом пишет Radar Online со ссылкой на инсайдеров.

Принц Гарри и Меган Маркл продолжают сталкиваться с проблемами на фоне продолжающейся войны с королевской семьей. Сначала сорвалась сделка пары по подкасту Spotify на 20 млн долларов, затем раскритиковали их документальный фильм о поло на Netflix, а также потерпел неудачу бренд Меган Маркл American Riviera Orchard. Теперь, по информации источника, Меган Маркл отчаялась и решила попросить помощи у Кейт Миддлтон и даже начала ей тайно звонить.

Как утверждается, герцогиня Сассекская якобы умоляет принцессу Уэльскую выступить посредником в налаживании отношений с королевской семьей. Меган Маркл также беспокоится за состояние принца Гарри, который страдает из-за разлуки с больным раком отцом и отстраненности с братом. По словам инсайдеров, она уверена, что Кейт Миддлтон поддержит ее, поскольку та сама «убита горем из-за того, как сильно разладились» отношения братьев.

«Меган надеется воспользоваться щедростью и добротой Кейт, чтобы получить желаемое — приглашение вернуться в королевскую семью для нее и Гарри», — заявил источник.

Однако, вероятно, осуществить задуманное Меган Маркл будет не так просто. Многие уверены, что принц Уильям не простит брата и его жену за откровения о королевской семье, порочащие их честь. И только Кейт Миддлтон может повлиять на мнение принца Уэльского и «спасти» герцогов Сассекских, которые «сожгли слишком много мостов».

Напомним, в 2020 году младший брат принца Уильяма вместе с супругой отказался от королевских обязанностей, а также окончательно разорвал связь с Великобританией и сменил место жительства на США. Многие считают, что этим шагом принц Гарри испортил отношения с семьей, а особенно с братом. Через три года герцог Сассекский выпустил мемуары «Запасной» с откровениями о родственниках и резко высказался о них в интервью.

Ранее сообщалось о том, что Меган Маркл грозят судом из-за бизнеса.