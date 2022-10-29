На Ким Кардашьян напали за костюмы на Хеллоуин

Ким Кардашьян стала поводом для нападков со стороны подписчиков. Дело в том, что девушка придумала своеобразные костюмы для своих детей на празднование Хеллоуина.

9-летняя Норт была принцессой R’n’B Алии, 6-летний Сейнт примерил образ Снуп Догга, 4-летняя Чикаго стала иконой 80-х Шаде, а 3-летний Псалм – рэпером Eazy-E. Задумка заключалась в создании образов легендарных темнокожих музыкантов.

Однако не все подписчики оценили креатив молодой мамы. «Посмотрите на их грустные личики», «Держу пари, у них не было выбора», — отметили поклонники.

Фото: соцсети