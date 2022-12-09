На чужом несчастье счастье не построила: Пике расстался с любовницей, разрушившей семью Шакиры

Футболист Жерар Пике расстался с любовницей, моделью Кларой Чиа, из-за которой завершились его отношения с певицей Шакирой.

Источник назвал три возможные причины расставания пары. Одна из них - это присутствие Шакиры в их жизни из-за общих детей.

Вторая возможная причина – внимание СМИ: журналисты неоднократно обвиняли модель в том, что она разрушила семью. По третьей версии, Пике скучает по бывшей жене и расстроен из-за развода.

Напомним, пара рассталась в 2022 году после 10-летних отношений. У них есть двое сыновей. По слухам, расставание произошло из-за измен футболиста.

Еще в начале ноября сообщалось, что Пике после матча страстно поцеловал Чиа на глазах Шакиры и ее детей. Исполнительница никак не отреагировала на выходку бывшего мужа, но, как утверждают друзья, это ее оскорбило.