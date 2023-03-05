Ювелир подарил Николаю Баскову часы стоимостью в 10 миллионов рублей с позой из Камасутры
На 45-летие Николаю Баскову подарили часы с Камасутрой, стоимостью 10 миллионов рублей.
Фото: © Скрин видео, YouTube-канал «@zemliaki_mse»
Николай Басков познакомился со знаменитым ювелиром Джейкобом Арабо его супругой Анджелой, в одном из своих гастрольных туров по США.
Знаменитая пара была так очарована талантами музыканта, что Арабо, славящийся экстравагантными часами собственного производства, подарил певцу усыпанный бриллиантами хронометр.
Прошло десять лет. И на 45-летие Баскова Джейкоб прислал новые часы. Их оценочная стоимость составляет $120000.
Любопытно, что узнать время на этих часах прилюдно затруднительно: ювелир изобразил на изделии откровенную сцену из «Камасутры», при этом одним из участников сделал самого Баскова.
- Я говорю, как прикольно, групповуха! – поделился своими впечатлениями от подарка Николай Викторович в эфире телешоу
Однако демонстрировать часы не стал.