«Мы еще сыграем»: обнародована тайная переписка брата Карла III с Джеффри Эпштейном, обвиненным в насилии над детьми

Появилась информация о том, что принц Эндрю вел тайную переписку с Джеффри Эпштейном, которого обвиняли в насилии над несовершеннолетними. Как оказалось, они общались, когда, по словам самого брата Карла III, они якобы оборвали все связи. Об этом сообщает RadarOnline.

Скандал с участием члена королевской семьи разгорелся еще в 2019 году. Тогда Эндрю связали с преступлениями Эпштейна, в числе которых педофилия и торговля людьми. Когда Джеффри предъявили обвинения, он покончил с собой, а гнев общественности перекинулся на его близкого друга. Сразу несколько женщин высказывались о насилии принца, но суда ему все же удалось избежать.

Со временем скандал немного затих, но недавно всплыла тайная переписка брата короля Великобритании с Эпштейном.

«Будь на связи, мы еще сыграем», - писал другу принц.

Отмечается, что сообщениями они обменивались, когда, по словам Эндрю, уже закончилась их дружба. Также некоторые письма были отправлены в тот день, когда представителю монархии предъявили обвинения в насилии. Переписка была передана в суд.

Ранее принц Эндрю пригрозил семье раскрытием всех тайн.