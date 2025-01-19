«Мог оказаться за решеткой»: Рами Малек вспомнил о том, как его обвинили в преступлении

Рами Малек признался, что чуть не оказался за решеткой.

Актер рассказал про то, как однажды он в чуть не попал в тюрьму из-за ошибки полиции. Это случилось из-за того, что в его районе обокрали магазин и украли женскую сумочку, а свидетели сказали, что мошенником был некий латиноамериканец.

Тогда среди прохожих оказался и Рами, который подошел под описание грабителя. В тот момент правоохранители поспешили задержать актера и положить его на капот машины, связав руки.

«Кто‑то в районе ограбил алкогольный магазин и украл женскую сумочку. Полицейские заявили, что один из подозреваемых был латиноамериканцем, и я подошел под это описание. Меня положили лицом на капот автомобиля. Пока я находился в патрульной машине, я нервно смеялся, осознавая, в какую опасную ситуацию я попал. Я мог оказаться за решеткой за преступление, которого не совершал», — вспомнил Рами в беседе с изданием Daily Mail.

Кроме того, актер также рассказал про ситуацию в аэропорту: иногда, когда он называл свое полное, Рами Саид Малек, охрана нажимала на сигнализацию. Однако потом такой проблемы больше не было из-за своей популярности и больших ролей.

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