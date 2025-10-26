«Мог кого-то убить»: Энтони Хопкинс рассказал, как завязал с алкоголем

Актер Энтони Хопкинс завязал с алкоголем после того, как едва не попал в ДТП. Об этом сообщает New York Times.

Энтони Хопкинс накануне выхода мемуаров вспомнил, что уже 49 лет не притрагивается к алкоголю. По словам голливудского актера, решение отказаться от спиртного к нему пришло после опасной поездки пьяным за рулем.

«Тогда я осознал, что мог кого-то убить — или себя, но мне было все равно. Я пришел в себя и сказал своему бывшему агенту на вечеринке в Беверли-Хиллз: „Мне нужна помощь“», — рассказал он.

Хопкинс признался, что в тот момент ему помог еще и внутренний голос.

«И вот, что самое жуткое: какая-то глубокая, мощная мысль или голос заговорили со мной изнутри и сказали: „Все кончено. Теперь ты можешь начать жить. И все это было не просто так, так что не забывай ни одного мгновения“», — вспомнил он.

В итоге у актера полностью пропала тяга к алкоголю.

