Модель Кендалл Дженнер справила нужду в машине в ведро со льдом по дороге на светски раут

Чтобы не опозориться на бале, Кендалл Дженнел решила использовать ведерко для льда не по назначению.

Кому-то из приглашенных едва не пришлось остужать шампанское в моче.

Американская модель славится своими непринужденными манерами и откровенными публичными заявлениями.

Однако ее очередная откровенность шокировала даже видавших виды поклонников. Кенди рассказала, как перед последним балом «Met Gala» выпила чуть больше воды и сока, чем нужно.

И уже в лимузине, будучи в пышном дорогом платье от Prada, почувствовала непреодолимое желание помочиться. Под рукой оказалось пустое ведерко для льда.

«Прошу простить меня тех, кому оно потом досталось, - сказала Кендалл Дженнер, – Понимаю, как им было неприятно…»

Зато модный дом Prada теперь должен быть благодарен модели за находчивость.