Меган повезло: принц Гарри стал самым сексуальным рыжим мужчиной из ныне живущих

Зарубежное издание Daily Stars опубликовало рейтинг самых сексуальных рыжих мужчин из ныне живущих. В опросе приняли участие 2000 жителей Великобритании. 19 процентов из них решили, что 38-летний принц Гарри заслужил первое место.

Младший сын принцессы Дианы и ныне короля Великобритании Карла III опередил знаменитых актеров и талантливых музыкантов. Второе место в рейтинге занял звезда сериала «Оби-Ван Кеноби» Юэн Макгрегор, он набрал 14 процентов голосов. На третьем месте оказался лауреат премии «Оскар» Эдди Редмэйн, набравший девять процентов голосов.

В список самых привлекательных рыжих мужчин также попали: Бенедикт Кэмбербэтч, Руперт Грин, Эд Ширан и Майкл Фассбендер. Пользователи Сети согласились с мнением британцев и отметили, что жене победителя можно только позавидовать. Меган Маркл отхватила не только принца, но и сексуального красавца.

Были опубликованы и результаты голосования за самую сексуальную рыжую женщину. Здесь первое место заняла австралийская киноактриса Айла Фишер с 24 процентами голосов. Другая известная актриса – Эмма Стоун получила 23 процента, а британская телеведущая Стейси Дули попала на третье место с 22 процентами голосов.