Меган Маркл собирается покончить с собой

Американкая модель и супруга герцога Сассекского Меган Маркл призналась, что ее посещают суицидальные мысли.

Об этом Меган рассказала во время вручения благотворительной премии «Пульс надежды».

Когда я думаю о том, как нелегко приходится душевнобольным людям, я понимаю, что готова покончить с собой, лишь бы как-нибудь облегчить их страдания, - заявила Маркл к изумлению публики.

По словам знатной особы, кем бы ни был человек, у него есть полное право откровенно поделиться информацией о своем недуге и попросить поддержки.

Меган уверена, что опыт, который получает больной, рассказав окружающим о своих проблемах, способен исцелить общество и кардинально изменить подход к жизни безразличных к чужим трагедиям людей.