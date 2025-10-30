Меган Маркл опубликовала видео с матча Мировой серии в Лос-Анджелесе после критики принца Гарри соцсетей

Супруга Гарри Меган Маркл в своем личном блоге опубликовала восторженные видео с матча Мировой серии игр по бейсболу, который она накануне посетила с мужем на стадионе в Лос-Анджелесе. Пост герцогини Сассекской последовал за заявлением самого принца об опасности соцсетей.

Кадры сделаны Меган во время домашней игры «Лос-Анджелес Доджерс». Супруги были одеты в белые футболки, синие куртки и бейсболки с логотипом своей команды.

Гарри и Меган снялись рядом с легендарным баскетболистом Мэджиком Джонсоном и его женой Куки. В другом ролике мать двоих детей взволнованно указывает на ряд наград «Золотая перчатка», а затем смущенно прикрывает рот рукой, откусывая от хот-дога. На следующем видео показан Гарри, который глядя в камеру, трясет сжатыми кулаками и радостно кричит: «Погнали!».

Примечательно, что за несколько дней до этого герцог Сассекский появился в подкасте Хасана Минхаджа, где выступил с критикой в адрес компаний, занимающихся социальными сетями.

Принц заявил, что они «формируют мышление наших детей и продвигают его в своих интересах». Он отметил, что в соцсетях «нет свободы в ее нынешнем понимании».

«Я думаю, нам стоит признать тот факт, что в основе всего этого лежат по-настоящему злые и коварные люди, которые хотят манипулировать мышлением наших детей и использовать его в своих целях», — сказал наследник британского престола.

