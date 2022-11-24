Лысая Ким Кардашьян испугала фанатов

Один из интернет-пользователей разместил в соцсети несколько кадров из нового шоу «Семейство Кардашьян».

На них звезду буквально не узнать - вместо роскошных волос (как оказалось - накладных) жиденькие прядки, по длине едва достигающие плеча.

«Вот она - естественная красота Ким, которая от нас скрыта», - подписал сливший скриншоты thenaturalwitch.

Стоит отметить, что истинные фанаты Кардашьян не были сильно смущены внешним видом кумира.

Среди многочисленных комментариев все больше можно увидеть сочувствующие реплики:

«По крайней мере ясно, зачем ей накладные волосы. Настоящие у бедняжки уже выпадают», «Ах, Ким перевалило за сорок, поэтому и волосы ее начинают редеть», «Наконец-то она осмелилась показать нам свои настоящие пряди».

Некоторые поклонники отнеслись к увиденному куда жестче: «Если я была на ее месте, я бы побрилась налысо», — высказывались они.