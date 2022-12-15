Лев Лещенко: Бриллианты на Новой год? Это банально!

Негаснущая звезда советской и российской эстрады поделился с журналистами своими предновогодними секретами.

Как оказалось, Лев Валерианович никогда не спрашивает супругу, что ей подарить к Новому году или на Рождество. Сама же Ирина Павловна и вовсе никаких подарков не просит.

В семье Лещенко все происходит спонтанно, по настроению.

Покупается и дарится то, что вдруг приглянулось. Никаких «то, что нужно» или «то, что ты хотела».

Бриллианты – это банально! – считает певец. Я люблю удивлять. Особенно на Новый год.

Напомним, среднегодовой доход Льва Лещенко составляет порядка 2,3 – 2,4 млн рублей.

Деньги поступают не только благодаря концертам и выступлениям, но от деятельности частной мебельной фабрики во Владимирской области.

Поговаривают и о совместном с Игорем Куртым вложении в предприятие по выпуску летательных и космических аппаратов.

Может быть, певец и бизнесмен удивит новогодним запуском какой-нибудь ракеты?