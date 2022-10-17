Лайма Вяйкуле выступила на концерте сидя
Лайма Вяйкуле впервые вы ступила на концерте сидя. Публика в недоумении.
68-летняя звезда живет в Литве и с концертами выступает редко. Поклонников у Лаймы много, каждое ее появление на сцене они ждут с особым нетерпением.
Однако последняя программа в Риге вызвала как минимум недоумение: певица вышла к зрителям в костюме, издали больше напоминающем спортивный прикид, если не униформу a la militaire.
По описаниям очевидцев, Лайма села на ступеньки, тяжело раздвинув ноги и так и не поднялась до самого конца выступления. При этом, во второй половине шоу звезда решила исполнила песню на русском языке, что литовцам, видевших недавно Лайму с украинским флагом в руках, также сильно напрягло.
Желтые издания сразу вспомнили о ее онкологических проблемах.
Еще в начала 90-х звезда заболела раком груди, долго боролась, и почти победила смертельную болезнь. Но вот сейчас, как поговаривают, недуг вернулся.
«Минута счастья в столь ужасное время», - прокомментировала свое выступление Лайма, хотя счастлива, похоже, осталась она одна.
ФОТО: East News