Лайма Вяйкуле выступила на концерте сидя

Лайма Вяйкуле впервые вы ступила на концерте сидя. Публика в недоумении.

68-летняя звезда живет в Литве и с концертами выступает редко. Поклонников у Лаймы много, каждое ее появление на сцене они ждут с особым нетерпением.

Однако последняя программа в Риге вызвала как минимум недоумение: певица вышла к зрителям в костюме, издали больше напоминающем спортивный прикид, если не униформу a la militaire.

По описаниям очевидцев, Лайма села на ступеньки, тяжело раздвинув ноги и так и не поднялась до самого конца выступления. При этом, во второй половине шоу звезда решила исполнила песню на русском языке, что литовцам, видевших недавно Лайму с украинским флагом в руках, также сильно напрягло.

Желтые издания сразу вспомнили о ее онкологических проблемах.

Еще в начала 90-х звезда заболела раком груди, долго боролась, и почти победила смертельную болезнь. Но вот сейчас, как поговаривают, недуг вернулся.

«Минута счастья в столь ужасное время», - прокомментировала свое выступление Лайма, хотя счастлива, похоже, осталась она одна.

ФОТО: East News