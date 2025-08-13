Концерт рэпера Канье Уэста потребовали отменить в Чехии из-за поддержки нацизма

Активисты потребовали отменить концерт рэпера Канье Уэста в Чехии. Они считают, что артист не должен выступать в стране из-за своей позиции по поводу нацизма. Об этом сообщает Idnez.

По информации источника, Канье изначально должен был выйти на сцену в Словакии, но было решено перенести его в Прагу. Узнав об этом, общественники начали сбор подписей, чтобы отменить шоу рэпера. Они ссылаются на то, что он неоднократно высказывался в поддержку нацизма.

«Прага — не место для прославления нацизма. Мы сами пережили ужасы Второй мировой войны и теперь не должны давать площадку людям, которые прославляют эти преступления», - заявил заместитель мэра Праги по культуре Иржи Поспишил.

Напомним, что в начале июля в Словакии отменили музыкальный фестиваль Rubicon. Сообщалось, что мероприятие не состоялось, так как в нем хотел принять участие Канье Уэст. Сам артист не комментирует требования активистов не давать ему выступать.

