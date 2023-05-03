Киану Ривза подозревают в похищении 27-летней девушки

К знаменитому голливудскому актёру, известному своей деликатностью и застенчивостью, недавно пришли с обыском. Оказалось, что в местные правоохранительные органы поступил тревожный звонок.

Неизвестный сообщил об исчезновении своей знакомой, 27-летней студентки. Звонивший обратился к полиции с просьбой найти потерявшуюся или по крайней мере удостовериться, все ли с ней в порядке.

Как сообщает Газета.Ru, проверив несколько близлежащих домов, полицейские случайно попали на территорию, где живет Киану.

Удивились все. Полиция – неожиданно встретив суперзвезду в домашней обстановке. Ривз – тому, что его могут подозревать в похищении человека.

Сообщается, что «мистер Андерсон вел себя вежливо" и объяснил, что никак не связан с исчезновением девушки.