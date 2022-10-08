Киану Ривз отказался от съемок сериала Леонардо Ди Каприо и Мартина Скорсезе

Американский сериал «Дьявол в белом городе», продюсерами которого являются актер Леонардо Ди Каприо и режиссер Мартин Скорсезе, потерял главного актера.

Киану Ривз покинул съёмочную площадку, где он играл серийного убийцу. По какой причине актёр ушёл из проекта, неизвестно. На данный момент создатели «Дьявола в белом городе» ищут замену для Киану Ривза.

Премьера сериала состоится, по предварительной информации, в 2024 году.