Кэти Перри сломалась на сцене

На одном из последних концертов певица Кэтти Перри испугала толпу странным поведением.

В интернет просочились кадры, которые, видимо еще долго не дадут певице покоя.

Прямо посереди выступления правый глаз поп-звезды стал вдруг бесконтрольно закрывался.

Поддерживая образ «искусственной» куклы Кэтти прикасалась к виску, словно нажимая куда-то, и глаз открывался вновь.

Выглядело это до того пугающе, что сторонники конспирологических торий уже забили тревогу.

ФОТО: t.me