12:15, 25 октября 2022
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Кэти Перри сломалась на сцене
На одном из последних концертов певица Кэтти Перри испугала толпу странным поведением.
В интернет просочились кадры, которые, видимо еще долго не дадут певице покоя.
Прямо посереди выступления правый глаз поп-звезды стал вдруг бесконтрольно закрывался.
Поддерживая образ «искусственной» куклы Кэтти прикасалась к виску, словно нажимая куда-то, и глаз открывался вновь.
Выглядело это до того пугающе, что сторонники конспирологических торий уже забили тревогу.
ФОТО: t.me