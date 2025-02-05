Кейт Миддлтон приехала с детьми на школьном автобусе в Национальную галерею

Кейт Миддлтон стала чаще бывать на людях после заявление о ремиссии. Принцесса Уэльская посетила Национальную галерею с группой детей. Она выбрала деловой образ и туфли на высоких каблуках. Как сообщает портал The Independent, она приехала с ребятами на школьном автобусе.

Поклонники замечают, что женщина почти полностью вернулась к своим обязанностям. Она радует публику частыми выходами в свет и выглядит счастливой. 5 февраля Кейт была замечена у Национальной галереи, куда пришла с группой детей.

Принцесса была в широких брюках в полоску, темно-серой водолазке и бордовом жакете. Она дополнила образ серьгами и браслетом, который был подарен принцем Уильямом. Также она выбрала туфли на высоких устойчивых каблуках. С прической женщина экспериментировать не стала, оставив распущенные волнистые волосы.

Но внимание Миддлтон сосредоточено не только на общественной деятельности, но и на образовании ее собственных детей. Сообщается, что они с мужем ищут школу для старшего сына Джорджа. Сейчас он посещает уроки в образовательном учреждении в Беркшире, но там доступны только восемь классов. После 13-летия мальчику нужна будет другая школа.

СМИ писали, что Джорджа хотели отдать в Итонский колледж, но там обучаются только мальчики. А родители хотели, чтобы их дети учились вместе. Кейт занята выбором и лично посещает каждое заведение.

Ранее мы писали о том, что Кейт Миддлтон официально запретит СМИ обсуждать ее наряды.