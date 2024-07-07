«Карьера подходит к концу»: ушедшая в тень больная раком Кейт Миддлтон сделала новое заявление

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, которая сейчас проходит курс профилактической химиотерапии, сделала новое заявление. Супруга принца Уильяма публично обратилась в соцсети к британскому теннисисту Энди Маррею после того, как он решил завершить карьеру.

Недавно профессиональный теннисист Энди Маррей принял решение о завершении своей карьеры. Последний раз он сыграл на Уимблдонском турнире. На официальной странице принца и принцессы Уэльских в соцсети Кейт Миддлтон поддержала спортсмена.

«Невероятная карьера на Уимблдоне подходит к концу. Вы должны гордиться собой, Энди Маррей. От имени всех нас спасибо вам!» — написала принцесса Уэльская.

Напомним, недавно Кейт Миддлтон снова ушла в тень после своего первого за полгода выхода в свет. 15 июня жена принца Уильяма впервые за долгое время появилась на публике. Принцесса Уэльская посетила торжественный парад Trooping the Colour, приуроченный ко дню рождения короля Карла III, и вместе с другими членами королевской семьи поприветствовала британцев с балкона Букингемского дворца.

22 марта Кейт Миддлтон сообщила, что сейчас проходит курс профилактической химиотерапии после обнаруженного в результате операции на брюшной полости в январе 2024 года рака.

Ранее сообщалось о том, что больная раком Кейт Миддлтон готовится к новому выходу в свет в июле.