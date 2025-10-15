«Как я могу дать рецепт за две минуты?»: Меган Маркл попыталась скрыть правду о третьем сезоне своего шоу

Супруга принца Гарри Меган Маркл приехала в Вашингтон, где приняла участие в ежегодном саммите самых влиятельных женщин по версии журнала Fortune. В ходе мероприятия герцогиня Сассекская обсудила ее шоу на Netflix, которое продлили на третий сезон. Об этом пишет Mirror.

Главный редактор Fortune Элисон Шонтелл спросила Маркл, может ли третий сезон шоу о стиле жизни «С любовью, Меган» выйти на стриминговых сервисах. На это герцогиня не дала прямого ответа. Вместо этого она рассказала о своем предстоящем праздничном выпуске, который, по ее словам, выйдет в эфир в ноябре.

«Я думаю, глядя на этот формат, мы можем сказать, что восемь эпизодов за два сезона — это большая работа. Я снимала “Форс-мажоры” в течение семи лет и помню, что нужно для производства. Я также понимаю, насколько людям нужен контент разного объема. Но как я могу дать вам рецепт за две минуты? И где я могу поделиться этим с вами?», — уклончиво прокомментировала Меган.

