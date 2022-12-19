Герцогиню Сассекскую заставят пройтись обнаженной через всю Англию

Афроамериканскую супругу принца Гарри Меган Маркл терпеть не может как минимум половина населения старой доброй Англии.

Американку обвиняют в нарушении традиций Королевского Дома Британии, неуважении к Виндзорской династии, клевете на принцев и действующих членов королевской семьи.

-Я ненавижу ее на клеточном уровне, - заявил известный британский телеведущий Джереми Кларксон, - и мечтаю о том дне, когда ее заставят пройти обнаженной через всю страну, а толпа будет скандировать «позор» и закидывать ее экскрементами!».

Столь резкое высказывание медийного человека, разумеется, не осталось не замеченным.

Коллега Кларксона Кэрол Вордерман резонно заметила, что говорить подобные вещи о женщине «недопустимо ни при каких обстоятельствах».

Британский актер Джон Бишоп усмотрел в словах Кларксона «подстрекательство к насилию над женщинами, а родная дочь телеведущего Эмили расплакалась и заявила, что «поддерживает всех, кто подвергся травли в Сети».

И не поддерживает отца.