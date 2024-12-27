ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 27 декабря 2024, 13:41
1 мин.

Футболист Лионель Месси показал редкое фото с главной женщиной в жизни

Футболист Лионель Месси впервые за долгое время показал фото с женой Антонеллой.
Футболист Лионель Месси показал редкое фото с главной женщиной в жизни

© MEGAN BRIGGS/Getty AFP/East News

Известный футболист Лионель Месси опубликовал редкое фото со своей женой Антонеллой. В последнее время вокруг пары ходили слухи о расставании, но спортсмен с помощью романтичного снимка опроверг их.

Звезда футбола поделился кадром с любимой в соцсетях. Он нежно обнимал Антонеллу, которая расположилась рядом и положила свою голову ему на плечо. Они улыбались и выглядели счастливыми. Месси был в черных шортах и белой футболке, а его избранница выбрала черные брюки и кружевной топ.

Футболист Лионель Месси показал редкое фото с главной женщиной в жизни

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Напомним, что в последний раз Лионель публиковал снимки с семьей в августе. Тогда он показал, как отдыхает с детьми и супругой на яхте. Раньше мужчина чаще делился романтичными фотографиями, поэтому и начались разговоры о возможных разногласиях в браке.

Отметим, что фанаты до последнего надеялись на возвращение футболиста в «Барселону». Но он в интервью признался, что доволен сейчас своей жизнью. Лионель уехал в Майами помогать Дэвиду Бекхэму после окончания контракта.

Ранее мы писали о том, что Криштиану Роналду искупался в проруби в Финляндии на 20-ти градусном морозе.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Ольга Русанова
Теги:
Лионель Месси
футболист
семья