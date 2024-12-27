Футболист Лионель Месси показал редкое фото с главной женщиной в жизни

Известный футболист Лионель Месси опубликовал редкое фото со своей женой Антонеллой. В последнее время вокруг пары ходили слухи о расставании, но спортсмен с помощью романтичного снимка опроверг их.

Звезда футбола поделился кадром с любимой в соцсетях. Он нежно обнимал Антонеллу, которая расположилась рядом и положила свою голову ему на плечо. Они улыбались и выглядели счастливыми. Месси был в черных шортах и белой футболке, а его избранница выбрала черные брюки и кружевной топ.