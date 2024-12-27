Футболист Лионель Месси показал редкое фото с главной женщиной в жизни
© MEGAN BRIGGS/Getty AFP/East News
Известный футболист Лионель Месси опубликовал редкое фото со своей женой Антонеллой. В последнее время вокруг пары ходили слухи о расставании, но спортсмен с помощью романтичного снимка опроверг их.
Звезда футбола поделился кадром с любимой в соцсетях. Он нежно обнимал Антонеллу, которая расположилась рядом и положила свою голову ему на плечо. Они улыбались и выглядели счастливыми. Месси был в черных шортах и белой футболке, а его избранница выбрала черные брюки и кружевной топ.
Напомним, что в последний раз Лионель публиковал снимки с семьей в августе. Тогда он показал, как отдыхает с детьми и супругой на яхте. Раньше мужчина чаще делился романтичными фотографиями, поэтому и начались разговоры о возможных разногласиях в браке.
Отметим, что фанаты до последнего надеялись на возвращение футболиста в «Барселону». Но он в интервью признался, что доволен сейчас своей жизнью. Лионель уехал в Майами помогать Дэвиду Бекхэму после окончания контракта.
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