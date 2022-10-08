«Евровидение 2023» приедет осквернять родину The Beatles

Легендарный британский город Ливерпуль победил среди двадцати претендентов Туманного Альбиона в конкурсе за право принимать «Евровидение 2023».

Самым главным соперником Ливерпуля среди городов на участие оставался шотландский Глазго, но в итоге выбрали именно Ливерпуль.

Напомним, что на «Евровидение 2022», проходившем в мае в итальянском Турине, победу одержала украинская хип-хоп группа Kalush Orchestra с песней «Стефания». Второе место досталось Великобритании, а третье - Испании.