02:14, 17 декабря 2022
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Экс-премьера Великобритании Лиз Трасс обвиняют в употреблении наркотиков.
В огромном 115-комнатном замке XVII века Чевенинг, который по традиции предоставляется в пользование министру иностранных страны и его команде, уборщики обнаружили странный порошок.
Он был оставлен на одном из бильярдных столов.
Вызванная охрана применила специальные тампоны, меняющие цвет при соприкосновении с наркотиками класса А.
Экспертиза подтвердила присутствие кокаина.
Газета Guardian напоминает, что именно Чевенинг использовали во время своей предвыборной встречи сторонники Трасс.
Сама экс-премьер, продержавшаяся на своем посту рекордно малое время (45 дней) все обвинения категорически отвергает.
В Великобритании за употребление кокаина виновного могу осудить на срок до 7 лет.
Еще одно наказание предусматривает конфискацию паспорта.
Источник:https://ren.tv/
Автор:Кирилл ЗенковТеги: