Дженнифер Лопес и Бен Аффлек продают свой особняк за 6 млрд рублей после развода

После новостей об официальном разводе певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек выставили свой дом на продажу. Сейчас объявление висит на одном из риэлтерских сайтов, и приобрести особняк может любой желающий за 6 миллиардов рублей. Об этом сообщает In Touch Weekly.

Источник узнал, что в Интернете информация о роскошном доме звезд появилась еще несколько месяцев назад. Однако он не продавался. Теперь же была установлена цена и добавлено предложение для покупателей. По всей видимости, после публикации новостей о разводе Бен и Дженнифер решили больше не скрываться.

В объявлении сказано, что дом был недавно отремонтирован «по высоким стандартам качества».

«Это недавно перестроенный и расширенный шедевр», - написали риелторы на сайте.

В особняке 12 спален и 24 ванные комнаты. Звезды приобрели его в прошлом году, причем на 8 миллионов дешевле, чем продают сейчас. Изначально дом понравился именно Дженнифер Лопес, Аффлек же отдавал предпочтение более дешевым вариантам.

Ранее появился кандидат на сердце разведенной Дженнифер Лопес.