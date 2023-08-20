Дженнифер Лопес блеснула грудью на пляже

54-летняя американская актриса и певица Дженнифер Лопес шокировала своих подписчиков в личном блоге новыми фотографиями из отпуска.

На пикантных кадрах видно, что Дженнифер Лопес позирует на шезлонге возле бассейна, пытаясь привлечь внимание. Знаменитость одета в миниатюрный белый купальник, состоящий из треугольного лифа и трусов на завязках. Изящность также добавили шелковый платок, массивные солнцезащитные очки и золотые серьги-конго.

Кроме того, Дженнифер Лопес показала себя в ярком желтом платье в пол. Однако на третьем фото актриса решила запечатлеть свою сексуальность, надев облегающее разноцветное платье с разрезом от бедра и позируя прямо на балконе.

«Это был август», — скромно подписала она пишет Газета.Ru.