Джастин Тимберлейк опасается, что после откровений Бритни Спирс попадет под культуру отмены

Волна негатива накрыла певца Джастина Тимберлейка после того, как его бывшая возлюбленная и певица Бритни Спирс выпустила мемуары, в которых описала их историю отношений. Теперь близкие исполнителя опасаются, что его карьера может разрушиться под натиском злобных комментариев и культуры отмены, пишет Woman.ru.

Особенно компрометирующими воспоминаниями оказались те, в которых Джастин уговаривал свою звездную избранницу сделать аборт, так как не готов еще стать отцом. Из-за таких признаний Тимберлейку уже пришлось закрыть комментарии у себя на страницах в социальных сетях. Но волна негатива все равно продолжает расти, ведь раньше виновницей расставания пары считали именно Бритни.

По словам близких Джастина, он уже устал от ужасных вещей, которые люди говорят про него. Они боятся, что возращение певца на сцену находится под угрозой. Сам Тимберлейк тоже опасается, что может попасть под культуру отмены, так распространенную на Западе.

Ранее сообщалось, что откровения Бритни Спирс поставили под угрозу семейное счастье Джастина. Жена артиста впала в ярость, когда вышли мемуары его бывшей девушки.