Две дырочки на президентской руке вызвали массу вопросов у общественности

На руке президента США Джозефа Байдена заметили две дырочки, которые похожи на следы постоянных инъекций. Американцев это насторожило: у многих возник вопрос, «на чем сидит» глава государства.

Фотографию руки Байдена крупным планом сделали во время выступления президента во Флориде, которое состоялось 1 ноября. На снимке видно, что в венах на тыльной стороне левой ладони есть следы, которые образуются от капельниц или постоянных уколов.

Под снимком стали писать, что Байден проходит какое-то лечение. Возмущенные американцы считают, что общественность должна знать, какое именно, но Белый дом молчит, констатируют они.

Кто-то высказывал опасения за страну, так как людям неизвестно о состоянии президента.

ФОТО: Freepik.com