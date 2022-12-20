Две британские принцессы надели одно платье

В интернет попали фотографии, на которых Кейт Миддлтон и Меган Маркл позируют перед камерами в подозрительно похожей одежде.

Если наследные британские принцы Уильям Артур Филипп Луи Уэльский и Генри Чарлз Альберт Дэвид герцог Сассекский имеют одинаково длинную и благородную родословную, то их жены – самые настоящие простолюдинки.

Обе девушки, так сказать, вышли из народа. Хотя и разного. Отец Кейт – из коммерсантов, мать – из шахтерской семьи.

Меган по отцу ирландка, папа работал осветителем на телевидении, мать – афроамериканская визажистка и соцработник.

Оба морганатических брака явился тяжким ударом для британского Королевского Дома, а обе супружеские пары то и дело становятся объектом для троллинга.

Вот и на этот раз модельер из США Диана фон Фюрстенберг не удержалась, и выложила в Сеть две фотографии принцесс. И указала на очевидное сходство: оба платья несомненно принадлежат бренду DVF.

И хотя одна фотография датирована 2012, а вторая 2014 годом, а сами платья отличаются по длине, для персон столь высокого ранга это – очередной досадный конфуз.