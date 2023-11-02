Дом детства Бритни Спирс продают за 1,2 млн долларов, об этом сообщает aif.ru.

Дом, в котором певица Бритни Спирс провела все свое детство, выставили на продажу за 1,2 миллиона долларов. Как уточняется, жилье с тремя спальнями и тремя санузлами расположено в Кентвуде, штат Луизиана. Площадь дома составляет 213 кв. м.

При этом, владельцем жилья Спирс уже давно не является, поместье было продано ее отцом всего за 289 тысяч долларов. Новый владелец недвижимости оставил всю мебель в доме и не делал ремонт ни в одной из комнат, включая помещение танцевальной студии, где Спирс начинала путь к карьере певицы.

Отмечается, что на стенах остались записки юной Бритни и ее детские рисунки, на одном из которых написано «Иисус любит меня».

Ранее мы писали о том, что Бритни Спирс сделала неожиданное признание о муже, которого обвиняла в изменах. В недавно опубликованных мемуарах певица назвала Сэма Асгари «божьим даром». Впрочем, книга была написана еще до развода с мужчиной.