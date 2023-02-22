Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта вновь стала мальчиком

Шайло Джоли-Смит принадлежит несколько мировых рекордов.

Во-первых, это первый биологический ребенок самой звездной голливудской пары всех времен. (Всего у Анджелины Джоли и Брэда Питта шесть детей, и трое из них биологические).

Во-вторых Шайло стала самой юной в мире малышкой, которую увековечили в музее восковых фигур мадам Тюссо. Там она представлена в виде восковой крохи в коляске.

Рекордную сумму в 10 млн долларов родители выручили за фотосессию с участием маленькой Шайло, сделанную для журналов «Hello» и «People». Известно, что деньги «Мистер и миссис Смит» направили на благотворительные цели.

Наконец, в трехлетнем возрасте девочка заявила, что она… мальчик. И настояла сделать себе соответствующую стрижку.

К 16-летнему дню рождения Шайло Джоли-Смит подошла все-таки девушкой.

Ееёпоследние фотографии с максимально короткой стрижкой вновь шокировали общественность. «Это просто акция в поддержку иранских женщин, страдающих от бесправия», - поспешила успокоить поклонников звездная мама.